Довбик определился со своим будущим

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард сборной Украины и Днепра-1 24-летний Артем Довбик хочет продолжить свою карьеру в ведущем чемпионате Европы.

Агент нападающего Алексей Люндовский рассказал о планах своего подопечного.

"Наше совместное с Артемом решение – он должен доиграть сезон в Днепре, помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки.

Обратите, кстати, внимание на тот факт, что зимой европейские клубы провернули минимум трансферов нападающих, по сложившейся годам практике приобретения откладывают на лето.

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Показательный пример – покупка английским клубом "Брайтон" лучшего бомбардира Бельгии Дениза Ундава – взяли его сейчас, но оставили в Унионе до конца сезона.

Нам, кстати, предлагали подобный вариант, но мы его отвергли. Заинтересованы в полноценном трансфере. Замечу, что многие клубы по топ-чемпионатам ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно.

Какие европейские чемпионаты предпочитаете? Рассматриваем с ним только варианты по топ-5 чемпионатам. Приоритет – Италия и Англия", – сказал Люндовский в комментарии "Футбуму".

В текущем сезоне Артём Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 млн..