Досрочный выход из группы "Баварии" и "Манчестер Сити": результаты матчей 4 тура Лиги чемпионов

Команда Александра Зинченко гарантировала себе выход из группы. Фото: mancity.com

Состоялись матчи среды 4 тура Лиги чемпионов.

В группе А "Атлетико" в Мадриде не смог распечатать ворота московского "Локомотива" - 0:0. Хозяева поля владели инициативой, имели моменты, но так и не смогли забить ни одного мяча.

В другом матче "Бавария" не имела никаких проблем с австрийским "Зальцбургом" - 3:1. После победы мюнхенцы гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за 2 тура до завершения группового турнира.

В группе D состоялась главная сенсация тура - "Аталанта" в гостях победила "Ливерпуль" - 2:0. Судьба противостояния была решена в начале второго тайма, когда гости за 4 минуты смогли забить дважды. Украинец Руслан Малиновский даже не приехал в Англию из-за коронавируса.

В другом матче группы "Аякс" не имел никаких проблем с "Митьюлланндом" - 3: 1.

В группе С "Манчестер Сити" в гостях минимально одолел "Олимпиакос" - 1:0. Судьбу матча решил гол Фила Фодена в конце первого тайма. Победа "горожан" позволила им досрочно обеспечить себе выход из группы. Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел на поле на последние 12 минут матча.

В другом матче "Марсель" дома уступил "Порту" - 0:2. Гости забивали в конце каждого из таймов. Команды доигрывали матч у не полных составах из -за удаленний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"

1 и 2 декабря состоятся матчи 5-го тура Лиги чемпионов