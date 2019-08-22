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четверг, 22 августа 2019 15:22

Дорога в "Бешикташ" для Коноплянки закрыта

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Дорога в &quot;Бешикташ&quot; для Коноплянки закрыта
Турецкий "Бешикташ" на позицию левого полузащитника подписал француза Н'туку, что делает невозможным переезд в Стамбул украинца Коноплянки.

Вингер "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Н'Куду закрыл собой вакансию, на которую долго претендовал Коноплянка.

"Бешикташ" подписал контакт с французским винером на 4 года, сообщает официальный сайт турецкого клуба. Теперь переход Коноплянки в "Бешикташ" - мало вероятный.

Сумма, которую "Тоттенхэм" получил от "Бешикташа" за своего игрока, не разглашается, однако Transfermarkt пишет о 4 миллиона евро.

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Н'Куду перешел в "Тоттенхэм" в 2016-м, но в основу так и не пробился. Вторую часть прошлого сезона он на правах аренды провел в "Монако".

https://football24.ua
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