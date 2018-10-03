Донецкий "Олимпик" уволил тренера и назначил легенду "Шахтера"

Сегодня утром Роман Санжар оставил пост главного тренера "Олимпика". И уже через несколько часов официальный сайт донецкой команды сообщил о назначении новго наставника команды.
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук официально стал главным тренером донецкого "Олимпика". Его ассистентом будет еще один игрок сборной, экс-днепрянин Руслан Ротань.
Тренером вратарей назначен экс-игрок сборной Украины Владимир Савченко.
Контракт с новым тренерским штабом будет действовать до декабря 2019-го.
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После десяти туров УПЛ "Олимпик" с 12 очками находится на 7 месте турнирной таблицы.
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