"Должны сыграть очень аккуратно" - Де Дзерби о матче с "Монако"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер донецкого "Шахтера" 42-летний Роберто Де Дзерби поделился ожиданиям от матча квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

Наставник "горняков" считает, что его команду ждут два сложных матча.

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"Сложный матч, нет фаворита. Будет сложно для всех, на поле выйдут две сильнейшие команды. У нас есть наша философия игры. Мы будем играть два сложных матча, сделаем все, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится.

Стандарты - очень опасные ситуации, которые мы рассматривали. Но мы должны играть очень аккуратно, потому что "Монако" очень сильная команда. Но мы тоже не лыком шиты. Будем играть внимательно, квалификация очень сложная ", - цитирует итальянского наставника Sport.ua.

17 августа "Шахтер" сыграет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

24 августа в Харькове команды проведут ответный матч. В предыдущей стадии квалификации "Шахтер" победил "Генк".