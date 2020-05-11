"Доходили до штрафной, а там тупик": команда Вернидуба не смогла победить в чемпионате Беларуси

Юрий Вернидуб не может похвастаться стабильным результатам в Беларуси. Фото: ФК "Заря"

В рамках 8 тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" не смог в гостях победить "Витебск" - 0:0

Игра прошла с преимуществом команды Юрия Вернидуба, но острых моментов "Шахтер" почти не создал.

"Игра ничейная без моментов, без голов. Все в центре поля. Мы не наработали на то, чтобы выиграть. Думаю, наш соперник - тоже. Вышла боевая игра. У нас было больше контроля, но доходили до штрафной, а там - тупик! Так, наверное, сегодняшняя игра и должна была закончиться. Если бы кто-то забил, другой команде было бы обидно", - сказал после игры Вернидуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Какой же Вернидуб крутой": белорусский журналист в восторге от украинского тренера

После 8 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Беларуси является "БАТЭ" и "Слуцк, которые имеют по 16 очков." Шахтер "отстает на 4 очка.