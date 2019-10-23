"Додо сильно играет в атаке" – Каштру

Выход Додо снова стал решающим

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью своей команды с загребским Динамо в матче Лиги чемпионов, отметив закономерность данного исхода.

— Насколько меня удивило Динамо? Не удивило. Игра с самого начала была сбалансированная. Одна и другая команды действовали схоже. Гости совершили 22 фола против наших восьми. Нас подводило чрезмерное держание мяча в завершающей стадии атак. Но, в целом, результат получился вполне закономерным.

Додо очень разносторонний игрок, который силен в атаке. Он может делать то, что не может делать правый защитник. Мы не контролируем действия наших фланговых игроков. Они должны созидать самостоятельно и проявлять себя.

Марлос провел великолепную игру против Аталанты, Сегодня он выглядел не так ярко. Не в каждом матче получается играть на высоком уровне. Давайте, не будем забывать, что Марлос — очень разносторонний игрок, который может проявить себя не только на фланге. Я доволен тем, как он сегодня сыграл. Доволен я и тем, как сыграли сегодня и остальные игроки команды. Они действовали с первой до последней минуты на пределе своих сил.

Говорил ли с Пятовым по ситуации с пенальти? Нет, не говорил, но я уже пересмотрел этот эпизод. Но в штрафной порой происходят непонятные ситуации. Там тоже случилось что-то непонятное.

Как мне положение в группе и каковы ощущения перед игрой с Динамо в Загребе? Все пути еще открыты. Мы сегодня хотели победить, но добиться этого не смогли. Но также важно, что мы не позволили победить нашему сопернику. Мы проигрывали по ходу матча 1:2, но смогли добиться ничьей. Поэтому, вся борьба еще впереди. Наша цель — миновать групповую фазу и выйти в плей-офф.

Как мне Динамо из Загреба в сравнении с Динамо из Киева? Это сложное сравнение. Лига чемпионов и чемпионат страны — это разные турниры. В чемпионате есть 30 матчей, а тут — в Лиге чемпионов — только шесть игр. Уверен, киевское Динамо в группе Лиги чемпионов было бы совершенно другой командой, нежели в матчах УПЛ. Так что такое сравнение с моей стороны было бы очень некорректным.

Очень многие говорят о недостаточном уровне украинского чемпионата. Но давайте посмотрим на еврочемпионаты. Только чемпионаты в Испании, Италии, Англии, Германии и Франции находятся выше по статусу, а все остальные чемпионаты примерно равны. Я бы не стал сейчас много говорить об уровне украинского чемпионата. Нам важно понимать и оценивать свое положение в группе. Мы выиграли у Аталанты. Это была важная для нас победа. Мы сыграли вничью с Динамо из Загреба. Да, проиграли Манчестер Сити, но это сильнейший в мире клуб, претендент на победу в Лиге чемпионов. Теперь нас ждет второй круг в борьбе за место в плей-офф. Мы должны сделать все, чтобы завоевать путевку в 1/8 финала.

Гости атаковали преимущественно через фланги. Удивило ли меня это? Нет. Я и до матча говорил, что Динамо как правило атакует через левый фланг, а далее следует фланговый кросс и дальнейшее развитие атаки. Мы провели сложный матча, против сильного соперника. В футболе нельзя оценивать шансы команд сразу после жеребьевки. В футболе все происходит на поле и только после игр. Мы понимали, что Динамо выиграло 4:0 у Аталанты, что проиграли только 0:2 Сити — одному из лучших клубов в мире. Мы знали уровень квалификации игроков загребской команды и прекрасно понимаем, что нас ждет в поединке в Загребе.

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Шахтер и Динамо сыграли вничью в Харькове со счетом 2:2. За Горняков в этом матче забили Евгений Коноплянка и Додо.