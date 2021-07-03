"До сих пор не верю" - определились комментаторы игры Украины против Англии

Матч Украина-Англия будут показывать на телеканалах "Украина" и "Футбол 1/2". Фото: pixabay

Комментаторами сегодняшнего матча между футбольными сборными Украины и Англии будут Андрей Столярчук и Владислав Шалота.

Об этом написал Шалота на странице в Instagram.

"Когда узнал, что буду комментировать матч. Я до сих пор не верю в это", - написал в сториз Шалота.

Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.

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Матч будут показывать на телеканалах "Украина" и "Футбол 1/2".

Сборные Украины и Англии определились с формой, в которой выйдут на игру. Во время матча 1/4 финала Евро-2020 украинская сборная выйдет на поле в желтом комплекте формы. Решение приняли во время совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча. Вратарь будет играть в оранжевой форме.