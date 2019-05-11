"Днепр-1" вышел в Премьер-Лигу

Днепр будет играть в Премьер-Лиге без дополнительных матчей

По итогам 28-го тура первой лиги "Днепр-1" гарантировал себе повышение в классе – пишет "Трибуна"

Благодаря тому, что "Металлист-1925" сыграла вничью с "Горняк-Спортом" (1:1), команда из Днепра стала недосягаемой для соперников за 3 тура до конца турнира.

Сейчас в активе "Днепра-1" 60 очков, у "Металлиста-1925" – 46. У харьковчан еще есть матч в запасе.

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Таким образом, "Днепр-1" поднимется в УПЛ напрямую. Клубы, которые займут 2 и 3 место в турнирной таблице первой лиги, разыграют места в элите с 11 и 10 командами УПЛ.