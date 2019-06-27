Дисквалификация российского биатлониста принесла Украине три золотые медали

Дисквалификация Печенкина позволила Украине получить 3 золотые медали

Дисквалификация российского биатлониста Александра Печенкина приносит Украине 3 победы в эстафетных гонках постфактум.

В частности, золото в мужской эстафете Чемпионата Европы сезона 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Подручный). Тогда лишь 14 секунд отделили нашу команду от первого места, теперь же, спустя четыре с лишним года, оно по праву принадлежит украинским мужчинам, говорится на сайте biathlon.com.ua.

Еще одно золото (но уже шестилетней давности) получает украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, Инна Супрун, Роман Прима, Олег Бережной).

И третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян незаслуженно добытое золото - это смешанная эстафета в рамках зимней Универсиады 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Подручный).

Итого, украинская команда вместо трех вторых мест отныне имеет три победы и, соответственно, золотые медали в копилку сборной. При этом по 2 медали высшего сорта вместо серебряных появятся в активе Дмитрия Подручного и Яны Бондарь.

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Во вторник, 25 июня, Международный союз биатлонистов сообщил о 4-летней дисквалификации Печенкина и Александра Чернышева. Спортсмены были признаны виновными по отягчающих обстоятельств, поскольку участвовали в организованной допинг-схеме. IBU постановил, что любые достижения Печенкина в период с 7 января 2012 года по 6 января 2016 должны быть аннулированы. При этом часть срока дисквалификации Печенкина будет учтена с 5 ноября 2018 года, когда биатлонист был отстранен от участия в соревнованиях.