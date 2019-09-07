Динамовца травмировали во время матча сборной

Очередные кадровые проблемы у киевского "Динамо".
Об этом пишет uainfo.org
Накануне Жерсон Родригес провел 90 минут на поле в спарринге с Северной Ирландией.
В компенсированное время форварда жестко сбил с ног защитник ирландцев Фланнаган, ударив Жерсона сзади по ногам. Родригеса пришлось выносить с поля на носилках.
Степень травмы игрока пока неизвестна, но его участие в матче отбора на Евро-2020 против Сербии под вопросом.
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Жерсон Родригес пришел в "Динамо" в августе. Он уже успел забить два мяча.
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