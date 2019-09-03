"Динамо" заявило на сезон финалиста Копа Америка 2019

Карлос Самбрано летом стал серебряным призером Копа Америка в составе сборной Перу

Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано заявлен на матчи "УПЛ.

Таким образом, перуанский легионер не покинет киевскую команду по итогам текущего трансферного окна, несмотря на желание клуба и игрока расстаться.

Напомним, к 30-летнему перуанцу был интерес со стороны клубов Германии, Франции, Португалии, а также Турции, но трансфер так и не произошел.

Летом 2019 со сборной Перу Самбарно дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии.

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Карлос Самбрано перебрался в Динамо зимой 2018 года, так и не сыграл ни единого матча за киевлян. В августе прошлого года он отправился в аренду в "Базель", проведя за швейцарский клуб 10 матчей и забив один гол. С "Динамо" Самбрано связывает контракт до лета 2021 года.