"Динамо" – "Заря" (Live)

"Заря" не побеждала киевлян в этом сезоне. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодняшний вечер в Тернополе обязательны будет хорошим для одного из финалистов Кубка Украины. За несколько часов "Динамо" и "Заря" определят обладателя трофея.

"Динамо" еще в прошлом году играло в финале, а для "Зари" это первый опыт. Обе команды уже забронировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне и теперь могут позволить себе сыграть раскованно и порадовать зрителей (на финал допустили 3 тысячи) хорошим футболом.

Киевляне в случае триумфа выиграют уже третий трофей в сезоне (после Суперкубка и чемпионского титула). Для "Зари" это может быть только второй титул за всю историю. В 1972 году луганчане выиграли звание чемпионов СССР. А еще через два года команды сошлись в финале Кубка Союза, где победу в дополнительное время одержали подопечные Лобановского – 3:0.

Однако те события - глубокая история. Сегодня команды напишут новую.

Тренеры уже объявили стартовые составы команд.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бущан, Сидклей, Сирота, Тымчик, Леднев, Гармаш, Де Пена, Караваев, Ванат

"Заря": Василь, Леовижилдо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Цыганик, Цвек, Лунев, Сайядманеш, Шахаб, Гладкий