"Динамо" Загреб - "Шахтер". 1:1 В борьбе за второе место в группе (Live)

Исмаили имеет сегодня поддерживать атаку "горняков". Фото рейтер

Добрый вечер!

Gazeta.ua начинает онлайн-трансляцию матча 4 тура Лиги чемпионов "Динамо" Загреб - "Шахтер".

Матч на столицу Хорватии на стадионе Максимир будет иметь важное значение в плане борьбы за второе место в группе и выход в плей-офф. "Горняки" и "Динамо" набрали в предыдущих трех матчах набрали по 4 очка. Победитель игры сделает серьезную заявку на выход из группы. Ничья оставит команды на прежних позициях и определит вторую команду в группе в оставшихся матчах.

Вашему вниманию стартовые склды команд:

"Динамо" Загреб: Ливакович - Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац - Моро, Дилавер, Адеми - Ольмо, Оршич - Петкович

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушець, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзьор

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан

Команды выставили привычные составы. Единственной неожиданностью выход бразильца Додо, ранее использовался Каштру в роли джокера команды.

Все билеты на матч продано. Поэтому на "Максимире" ожидается аншлаг. Болельщики будут активно поддерживать своих любимцев.

2 минута. Тайсон опасно стреляет в дальний угол ворот "Динамо" и левого угла штрафной. Мяч расходится со стойкой ворот хорватов.

5 минута. "Динамо" пытается прессинговать соперника, но гости пока контролируют мяч.

6 минута. Тайсон классно прошел по левому флангу и отдал передачу на край штрафной Мораес, но Жуниор поскользнулся.

13 минута. Гол! Алан Патрик отрывает счет. Хозяева потеряли мяч в середине поля. Жуниор Мораес отдал острый пас с правого фланга. Алану Патрику осталось только с нескольких метров попасть в ворота.

18 минута. Пока "Шахтер" полностью контролирует события на поле. У хозяев поля ничего не получается.

20 минута. Петкович имел возможность сравнять счет. После ошибки Матвиенко форвард "Динамо" бил метров с 11. "Горняков" выручил Пятов.

23. Марлос претендовал на пенальти после разрезного паса Тайсона. Но арбитр не поверил.

25 минута. Гол! Хозяева сравнивают счет в матче. Подачу с правого фланга замыкает Петкович. Верховую борьбу проиграл Степаненко. Все начинается с начала.