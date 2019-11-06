"Динамо" Загреб - "Шахтер". 1:1 В борьбе за второе место в группе (Live)

Добрый вечер!
Gazeta.ua начинает онлайн-трансляцию матча 4 тура Лиги чемпионов "Динамо" Загреб - "Шахтер".
Матч на столицу Хорватии на стадионе Максимир будет иметь важное значение в плане борьбы за второе место в группе и выход в плей-офф. "Горняки" и "Динамо" набрали в предыдущих трех матчах набрали по 4 очка. Победитель игры сделает серьезную заявку на выход из группы. Ничья оставит команды на прежних позициях и определит вторую команду в группе в оставшихся матчах.
Вашему вниманию стартовые склды команд:
"Динамо" Загреб: Ливакович - Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац - Моро, Дилавер, Адеми - Ольмо, Оршич - Петкович
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушець, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзьор
"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан
Команды выставили привычные составы. Единственной неожиданностью выход бразильца Додо, ранее использовался Каштру в роли джокера команды.
Все билеты на матч продано. Поэтому на "Максимире" ожидается аншлаг. Болельщики будут активно поддерживать своих любимцев.
2 минута. Тайсон опасно стреляет в дальний угол ворот "Динамо" и левого угла штрафной. Мяч расходится со стойкой ворот хорватов.
5 минута. "Динамо" пытается прессинговать соперника, но гости пока контролируют мяч.
6 минута. Тайсон классно прошел по левому флангу и отдал передачу на край штрафной Мораес, но Жуниор поскользнулся.
13 минута. Гол! Алан Патрик отрывает счет. Хозяева потеряли мяч в середине поля. Жуниор Мораес отдал острый пас с правого фланга. Алану Патрику осталось только с нескольких метров попасть в ворота.
18 минута. Пока "Шахтер" полностью контролирует события на поле. У хозяев поля ничего не получается.
20 минута. Петкович имел возможность сравнять счет. После ошибки Матвиенко форвард "Динамо" бил метров с 11. "Горняков" выручил Пятов.
23. Марлос претендовал на пенальти после разрезного паса Тайсона. Но арбитр не поверил.
25 минута. Гол! Хозяева сравнивают счет в матче. Подачу с правого фланга замыкает Петкович. Верховую борьбу проиграл Степаненко. Все начинается с начала.
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