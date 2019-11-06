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среда, 06 ноября 2019 21:20

"Динамо" Загреб и "Шахтер" играют в результативную ничью

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&quot;Динамо&quot; Загреб и &quot;Шахтер&quot; играют в результативную ничью
Исмаили имеет сегодня поддерживать атаку "горняков". Фото рейтер

Добрый вечер!

Gazeta.ua начинает онлайн-трансляцию матча 4 тура Лиги чемпионов "Динамо" Загреб - "Шахтер".

Матч на столицу Хорватии на стадионе Максимир будет иметь важное значение в плане борьбы за второе место в группе и выход в плей-офф. "Горняки" и "Динамо" набрали в предыдущих трех матчах набрали по 4 очка. Победитель игры сделает серьезную заявку на выход из группы. Ничья оставит команды на прежних позициях и определит вторую команду в группе в оставшихся матчах.

Вашему вниманию стартовые склды команд:

"Динамо" Загреб: Ливакович - Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац - Моро, Дилавер, Адеми - Ольмо, Оршич - Петкович

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушець, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзьор

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан

Команды выставили привычные составы. Единственной неожиданностью выход бразильца Додо, ранее использовался Каштру в роли джокера команды.

Все билеты на матч продано. Поэтому на "Максимире" ожидается аншлаг. Болельщики будут активно поддерживать своих любимцев.

2 минута. Тайсон опасно стреляет в дальний угол ворот "Динамо" и левого угла штрафной. Мяч расходится со стойкой ворот хорватов.

5 минута. "Динамо" пытается прессинговать соперника, но гости пока контролируют мяч.

6 минута. Тайсон классно прошел по левому флангу и отдал передачу на край штрафной Мораес, но Жуниор поскользнулся.

13 минута. Гол! Алан Патрик отрывает счет. Хозяева потеряли мяч в середине поля. Жуниор Мораес отдал острый пас с правого фланга. Алану Патрику осталось только с нескольких метров попасть в ворота.

18 минута. Пока "Шахтер" полностью контролирует события на поле. У хозяев поля ничего не получается.

20 минута. Петкович имел возможность сравнять счет. После ошибки Матвиенко форвард "Динамо" бил метров с 11. "Горняков" выручил Пятов.

23. Марлос претендовал на пенальти после разрезного паса Тайсона. Но арбитр не поверил.

25 минута. Гол! Хозяева сравнивают счет в матче. Подачу с правого фланга замыкает Петкович. Верховую борьбу проиграл Степаненко. Все начинается с начала.

34. "Шахтер" заработал опасный штрафной. В активе хозяев первая желтая карточка в матче. Коваленко направляет мяч очень высоко.

37. Алан Патрик был близок к дублю. После его удар метров с 22-25 мяч задел кого-то из хорватов, но разминулся с углом ворот.

40. Игроки "Динамо" Загреб требуют пенальти. Исмаили положил руки на спину сопернику. Арбитр прощает "горняков".

45. Снова хозяева требуют пенальти. На этот раз игрок хозяев упал в борьбе с двумя защитниками "Шахтера". Фелис Брых снова не увидел нарушения правил.

45+2 Первый тайм завершился. "Шахтер" больше контролирует мяч. "Динамо" играет благодаря длинным передачам. Качество футбола пока не высока. Много борьбы и единоборств на поле.

46 минута. Второй тайм начался. Без замен.

47 минута. Хозяева проводят опасную подачу после штрафного. "Шахтеру" удалось нивелировать угрозу. Жуниор Мораес нужна помощь врачей.

51 минута. Додо обыграл защитника хозяев поля в штрафной, но возможности для удара так и не нашел.

56 минута. Исмаили опасно прорывался на левом фланге, но потерял мяч.

58 минута. Хозяева неудачно разыграли угловой. Тайсон разогнал перспективную атаку. Коваленко не смог отдать поперечную передачу вдоль ворот на двух игроков, которые набегали.

59 минута. "Шахтер" спасает перекладина. Кривцов блокирует удар после выхода один на один с вратарем после чего мяч попал в перекладину.

65 минута. "Шахтер" захватил инициативу, но без опасности у ворот соперника.

68 минута. Марлос сделал опасную передачу в штрафную хорватов. Ни Тайсон, ни Мораес не смогли переправить мяч в ворота.

74 минута. Моро получает вторую желтую. Хорват грубо атаковал Жуниора Мораеса. "Шахтер" получил численное преимущество.

75. Матвиенко имел выводить гостей вперед. Ливакович спасает "Динамо" Загреб после удара в упор.

80. Марлос на ровном месте получает вторую желтую. Составы команд уравнялись.

85. Гол! Петкович принял передачу на линии штрафной "Шахтера" и сбросила на Иванушица. Тот пробил точно в дальний угол ворот Пятова. Теперь "горнякам" нужно спасать игру.

88 минута. Хозяева начинают затягивать время.

89 минута. Степаненко не может продолжить матч. На поле выходит Маркус Антонио.

90 минута. Гол. Пятов грубо ошибается. Не смог прервать фланговый прострел. Адеми переправляет мяч в пустые ворота.

90 + 2 минута. Мораес попадает в перекладину. Коваленко не смог добить мяч в ворота.

90 + 4 минута. Мораес забивает головой после подачи с левого фланга. 3: 2

95 + 5 минута. . "Шахтер" будет являться пенальти. Брых будет смотреть повтор.

9 + 7. Тете реализует пенальти. 3: 3.

Матч завершен. Теперь "Шахтер" будет иметь преимущество над "Динамо" в случае равного количества очков по очных матчах.

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