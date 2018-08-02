"Динамо" вырвало победу у "Шахтера" на последней минуте - чемпионат U21

Евгений Смирный стал героем матча. Фото: Открытые источники

Состоялась генеральная репетиция украинской "эль классико". За сутки до матча основных команд в Киеве встретились молодежки "Динамо" и "Шахтера".

"В составе Динамо на поле вышли несколько игроков основной команды - Пиварич, Сидклей, Шапаренко.

Счет открыли киевляне - Смирный отличился после ассиста Пиварича. Шахтер еще в первом тайме восстановил равновесие усилиями Зубкова. Победный гол уже в компенсированное время забил тот же Смирный ", - сообщает "Футбол24".



Чемпионат Украины U-21 3 тур

Динамо - Шахтер - 2:1

Голы: Смирный, 13, 90+3 - Зубков, 33

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Матч главных команд состоится завтра на НСК "Олимпийском. Стартовый свисток в 19:00, за час до поединка Gazeta.ua начнет текстовую онлайн трансляцию поединка.