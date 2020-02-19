"Динамо" вспомнит героев Небесной сотни

Чемпионат Украины возобновится на эти выходные

Киевское "Динамо" сообщил, что переносит открытую тренировку в связи с тем, что оно выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни.

Клубом было принято решение об отмене мероприятия и перенос его на другой день.

"20 февраля футбольный клуб" Динамо ", как и вся наша страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и почитать подвиг участников Революции достоинства".

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Новую дату в клубе не назвали, пообещав сделать это позже.