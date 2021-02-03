"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Шевченко стал лучшим снайпером турнира. Фото Александр Федоров "Спорт-Экспресс"

3 февраля 1997 года киевское "Динамо" во второй раз подряд и впервые с Валерием Лобановским во главе выиграло Кубок Содружества в Москве. В финале киевляне обыграли принципиального соперника советских времен - московский "Спартак" - 3:2.

В группе динамовцы легко победили "Металлург" из Таджикистана - 9:1, литовскую "Кареду" - 5:1 и армянский "Пюник" - 2:0.

В четвертьфинале подопечные Лобановского переиграли молдавский "Зимбру" - 2:0.

Полуфинал с "Сконто" был напряженным и киевляне сумели победить лишь в серии пенальти - 0:0 (4:1)

В финале динамовцев ждал "Спартак" Олега Романцева, который тогда еще мечтал о лаврах лучшего тренера времен СССР-СНГ.

Тихонов картинно упал после контакта с Ребровым

Счет открыли россияне в первом тайме. Прострел Аленичева замкнул Титов. Киевляне имели шанс отыграться, но Валентин Белькевич попал в штангу.

В начале второй половины игры динамовцы уже были впереди. Сначала голкипер "Спартака" Нигматуллин пропустил между ног слабенький удар Белькевича, а впоследствии Шевченко реализовал пенальти за фол на Белькевиче - 2:1.

Москвичи бросились отыгрываться. Тихонов картинно упал после контакта с Ребровым и судья назначил 11-метровый уже в ворота киевлян - 2:2.

Однако украинский клуб все же вырвал победу. Лужный навесил с правого фланга, Шевченко пробил головой, Нигматуллин парировал, но Белькевич был первым на добивании - 3:2.

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"Динамо" во второй раз подряд выиграло Кубок Содружества. В финале 1996 киевляне обыграли владикавказскую "Аланию" - 1:0