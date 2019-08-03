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суббота, 03 августа 2019 21:52

"Динамо" включило скорость. Киевляне легко победили "Львов"

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&quot;Динамо&quot; включило скорость. Киевляне легко победили &quot;Львов&quot;
"Львов" проиграл без вариантов

Киевское "Динамо" обыграло на выезде "Львов" - 3: 0 и получило свою вторую победу в чемпионате.

После тяжелой игры с "Карпатами" очикувалоося, что "Львов", который в первом туре обыграл "Десну" на выезде, даст бой киевлянам. Однако подопечные Хацкевича включили скорости, которых не хватало в матчах с "Карпатами" и "Шахтером". Даже полурезервный состав "Динамо" легко справился с хозяевами.

Секрет резких изменений - в плане подготовки. Хацкевич сознательно выводит команду на пик готовности накануне отбора в Лигу чемпионов. Предыдущие матчи киевляне играли на фоне усталости, а сейчас в их действиях появилась легкость.

Тренер "Динамо" сознательно дал отдохнуть половине основного состава. Его расчет еще более очевиден - на фоне повышения общих функциональных кондиций, дополнительный отдых должен быть еще одним козырем в противостоянии с "Брюгге".

Несмотря на появление на поле Цыганкова и Соля их выход на поле с первых минут матча лиги чемпионов абсолютно исключен. Ребята пропустили предсезонную подготовку и не смогут дать скорость в решающие минуты. Почти наверняка на их позициях сыграют Беседин и Караваев. Точно не сыграет новичок Кадири, поскольку еще не приспособился к динамовских нагрузок.

Такой победой Хацкевич закрыл роты скептикам, но все может измениться, как только что-то из запланированного Александром Николаевичем пойдет не так. Поэтому матч с "Брюгге" и именно первая игра - во многом будет судьбоносной.

Голы:
0:1 – 45 Буяльский, 0:2 – 45, пенальти Буяльский, 0:3 – 55 Де Пена.


Львов – Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Висенте, Братков, Мартан (Рафаэл Сабино, 28), Богунов, Алваро, Пернамбуко, Бруно Дуарте, Ренан Абнер.


Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзера, Бурда, Кадар, Сидорчук, Шепелев, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.


Предупреждение:
Бруно Дуарте (21).

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Следующую игру киевляне проведут на выезде против "Брюгге" в Лиге чемпионов.

Автор: Юрий СТРИГУН
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