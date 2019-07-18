"Динамо" вернулось со сборов с 8 травмированными футболистами

Соль пропустит матч за Суперкубок

Накануне старта нового сезона лазарет "Динамо" переполнен

Известный журналист Игорь Цыганик поделился информацией из лагеря киевского "Динамо" накануне матча за Суперкубок Украины.

"После первого тренировочного этапа в" Динамо "8 травмированных игроков, это очень много.

Самое главное, что в "Динамо" травмировался основной форвард, на которого рассчитывал Александр Хацкевич - Фран Соль. Испанец снова получил повреждение и выбыл минимум на две недели. Скорее всего, Соль пропустит поединок за Суперкубок Украины ", - поделился Цыганик в передаче" Цыганик LIVE ".

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Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 28 июля в Одессе.