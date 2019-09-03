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вторник, 03 сентября 2019 16:19

"Динамо" узнало своего соперника в юношеской Лиге чемпионов

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&quot;Динамо&quot; узнало своего соперника в юношеской Лиге чемпионов
Тренер "Динамо" Ю -19 Игорь Костюк в прошлом сезоне вывел свою команду в 1/8 Юношеской Лиги чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первых раундов юношеской Лиги чемпионов 2019/20.

Соперником "Динамо" Ю-19 стала "Шкендия", информирует официальный сайт УЕФА.

Будущий оппонент столичного клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии. Стадия "Пути национальных чемпионов" состоит из двух предыдущих плей-офф раундов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября. Киевляне начнут с домашнего матча. В случае прохода "Шкендии" киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября.

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В прошлом сезоне юношеская команда "Динамо" в ЮЛЧ остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому "Хоффенхайма" в серии пенальти.

https://football24.ua
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