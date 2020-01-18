"Динамо" усилилось юным бразильцем

У Мартина Алмейды мама – украинка

Киевское "Динамо" подписало атакующего полузащитника Мартина Алмейду. Об этом сообщает телеграмм-канал "Шах и Шах".

"В киевское "Динамо" перешёл атакующий полузащитник 2003-го года рождения Мартин Алмейда.

Планируется, что следующие полгода футболист проведёт в академии с составом U-17. Однако в ближайшее время отправится на турецкие сборы с молодежными составами.

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Мать украинка, отец — бразилец. Ранее выступал в ДЮФЛУ за УФК "Днепр".