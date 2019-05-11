"Динамо" упустило победу над "Зарей" на последней минуте

Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Зарю" в матче чемпионата Украины - 1:1. Киевляне снова потеряли два зачетных балла.
Хозяева начали мощно и уже на 11 минуте Русин открыл счет. Еще в первом тайме Назарий выходил один на один с голкипером Шевченко, но не сумел его переиграть.
Во втором тайме киевляне упустили еще несколько моментов. Русин после паса де Пены снова не сумел переиграть голкипера гостей.
В "Заре" прекрасную возможность не реализовал Громов. Денис Бойко парировал удар.
Когда шла последняя добавленная минута, судья назначил штрафной в ворота "Динамо". Силас обвел стенку, а Бойко в прыжке не дотянулся до мяча.
Голы:
1:0 – 11 Русин, 1:1 – 90 Силас.
Динамо – Бойко, Кадар (Шабанов, 42), Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Буяльский (Гармаш, 61), Русин (Цитаишвили, 83).
Заря – Шевченко, Кочергин (Громов, 63), Вернидуб, Каменюка, Чайковский (Силас, 46), Хомченовский, Чеберко, Караваев, Арвеладзе, Лунев, Иванович (Будковский, 46).
Предупреждения:
Чайковский (42), Кочергин (46), Буяльский (54), Чеберко (79), Андриевский (80), Миколенко (90).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не смогло победить "Александрию"
Ничья - 1:1. Если "Шахтер" сегодня победит "Александрию", то сможет оторваться от киевлян на 11 баллов.
Комментарии