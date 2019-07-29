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понедельник, 29 июля 2019 06:52

"Динамо" три раза дошло до наших ворот и забило два мяча" – Каштру

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&quot;Динамо&quot; три раза дошло до наших ворот и забило два мяча&quot; – Каштру
Каштру уступил в первом официаль ном матче

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в Суперкубке Украины.

"Сегодняшний матч не связан с будущим. Наша главная цель — победить в чемпионате Украины, который для нас начинается 31 июля (матчем с "Александрией" — прим.).

Но сегодня я расстроен, расстроен за наших болельщиков. Игроки тоже расстроены, так как мы не добились нужного результата. Мы продемонстрировали сильную игру, владели мячом и создавали моменты. Но в итоге проиграли, поэтому состояние убитое. Мы знаем, каким мог быть результат. Ребята старались и отдавались игре.

Первые 20 минут провели очень хорошо, потом был отрезок из 15 минут равной игры, концовку хорошо закончили — забили гол.

Во второй половине "Динамо" только 3 раза добралось до наших ворот, но забило 2 гола. Иногда создавать моменты мало, надо забивать. Большинство людей смотрит только на результат, а мы, тренеры, анализируем игру.

Сегодня грустный день, так как проиграли финал, но мы играли на хорошем, высоком уровне. Это нас оставляет довольными, но цель — побеждать. Отлично удавалось вскрывать оборону соперника, но и киевляне хотели достичь хорошего результата. У них это получилось, хочу их поздравить. Будем работать, чтобы стать чемпионами — это наша главная цель.

Мы — семья. Это хорошая семья, которая знает, как вместе страдать и радоваться, как быть счастливыми. Сейчас мы вместе страдаем. Я никогда не буду прятаться и находить отговорки: выиграл — выиграл, проиграл — проиграл.

Нас ждет большое количество побед, мы сделаем свой путь победным. Я недоволен результатом, но не игроками", — сказал Каштру.

Его коллега Александр Хацкевич придерживался иного мнения.

- Начало первого тайма было за "Шахтером". Где-то мы неправильно располагались, но мы и не планировали контролировать мяч. На данный момент у нас еще не то функциональное состояние, чтобы оказывать давление на соперника по этому компоненту. Понятно, что у "Шахтера" более техничные и быстрые футболисты. Они создавали моменты, хотя первый мы создали сами себе, когда отдали неточную передачу назад. Ошибся Миколенко.Потом мы улучшили переход из обороны в атаку с завершающим ударом.

Что касается второго тайма, то мы терпели. Перед матчем я сказал, что мы являемся обладателями Суперкубка и не имеем права его отдавать. Еще есть над чем работать, но у нас еще будет усиление в атаке. Это Цыганков и Фран Соль. У Русина, к сожалению, на сегодняшний день есть проблемы.

Сегодня рисковали, выпуская Вербича и Кадара, которые были не в лучших кондициях. Но набрать их можно только через матчи. График у нас достаточно тяжелый.

В первом тайме Вербич был лучшим. Горняки больше владели мячом, но своими шансами не воспользовались. Хочется обратить внимание, когда Гармаша сбивали в штрафной. Судья тоже должен принимать правильные решения.

В плане контроля мяча хотелось бы действовать более уверенно. Во втором тайме заполнили пространство между линиями, подсказали Гармашу. Он забил так, как умеет. Ворвался и завершил.

Выход на замену де Пены? В такую игру тяжело войти, но он отдал две голевые передачи, доставлял мяч в штрафную и внес вклад в нашу победу.

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Дата
29
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