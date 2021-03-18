"Динамо" требует наказать куратора украинских арбитров Лучи

Лучано Луче 6 лет возглавляет судейской корпус УПЛ. Фото: УАФ

Киевское "Динамо" требует отстранить от футбола председателя Комитета арбитров УАФ 71-летнего Лучано Лучи.

Динамовцы обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ по поводу оскорбительных высказываний итальянского функционера, сообщает официальный сайт "бело-синих".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент футбольного клуба ворвался в прямой эфир с дикими матами (18+)

В "Динамо" просит обратить внимание на высказывания Лучи в рабочем Telegram-чате и провести соответствующую проверку. Если нарушение кодекса будут подтверждены, обратиться в КДК с ходатайством о наложении на Лучи дисциплинарных санкций в виде запрета осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

По мнению киевского клуба, высказывания Лучи наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации "Динамо", Игорю Суркису, футболистам столичной команды, УАФ и украинскому футболу в целом.

Президент "Олимпика" Вячеслав Гельзин опубликовал скриншот переписки Лучано Лучи с арбитрами, где итальянец негативно высказываются в об украинских футбольных фигурах, в том числе президенте "Динамо" Игоря Суркиса. Лучано Лучи - бывший итальянский арбитр, обслуживал матчи итальянских национальных соревнований и турниров под эгидой УЕФА. С 2015 года - председатель Комитета арбитров ФФУ. До этого работал заместителем куратора украинских судей Пьерлуиджи Коллины.