"Динамо" сыграло вничью в своем первом контрольном матче на сборах

Беньямин Вербич - автор первого гола на сборах "Динамо" в Австрии

"Динамо" и "Ботошани" сыграли вничью 1:1 в контрольном матче на австрийском сборе.

Пропустив первыми перед перерывом, подопечные Александра Хацкевича отыгрались на 63-й минуте усилиями вингера Беньямина Вербича.

Напомним, в составе киевлян сегодня также дебютировали летние новички Абдул Кадири Мохаммед и Александр Караваев, также впервые с марта после травмы сыграл нападающий Фран Соль.

"Динамо" — "Ботошани" 1:1

Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)

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Матч стал первым для киевлян в рамках австрийского сбора, где уже сегодня им предстоит встретиться с местным Ваккером. Всего в рамках сбора вице-чемпион Украины запланировал 5 контрольных матчей.