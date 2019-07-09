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вторник, 09 июля 2019 08:00

"Динамо" сыграло вничью с именитым соперником

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&quot;Динамо&quot; сыграло вничью с именитым соперником
Фран Соль стал автором единственного гола в составе "Динамо"

В товарищеском матче на сборах в Австрии "Динамо" сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом".

Греки первыми открыли счет в матче, после того, как забил Андреас Бухалакис. Киевляне отыгрались в конце первого тайма: одиннадцатиметровый удар реализовал Фран Соль.

Кроме того, в первой половине игры досрочно закончил матч Беньямин Вербич, который покинул поле из-за травмы. Словенец был заменен на Карлоса Де Пену.

"Динамо"– "Олимпиакос" 1:1 (1:1)

Голы: Соль (45) – Бухалакис (5)

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На сборах в Австрии "Динамо"провело еще две встречи — сыграло вничью с "Ботошани" (1:1), и со счетом 3:0 разгромило "Ваккер".

https://football24.ua
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