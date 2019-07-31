"Динамо" согласовало трансфер полузащитника сборной Люксембурга

Родригес качественно отыграл оба матча против сборной Украины

"Динамо" подпишет 3-летний контракт с хавбеком Жерсоном Родригесом.

Об этом сообщает Трибуна.

Киевляне делали предложение 24-летнему футболисту в июне, но тогда он отказался переходить. Жерсон не хотел снова менять клуб, ведь только в январе перешел из "Шерифа" в "Джубило Ивату".

Но "Динамо" сделало повторное предложение, за Родригеса было предложено 2 млн евро. Японский клуб тоже не хотел отпускать полузащитника, но теперь согласился на трансфер. В ближайшие дни "Джубило Ивата" отправит официальные документы по футболисту в Украину.

Если сумма трансфера составит 2 млн евро, трансфер Родригеса станет вторым самым дорогим в истории Люксембурга. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого подписали "Янг Бойз" за 2,5 млн евро.

Родригес этом сезоне провел 15 матчей, забил 5 голов.

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Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года.