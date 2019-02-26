"Динамо" собирается подписать игрока "Ромы"

Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении полузащитника итальянской "Ромы" Анте Чорича.
Футболист может продолжить карьеру в Украине, сообщает calciomercatoweb.it. По информации итальянского источника, киевский клуб попытается завершить трансфер 21-летнего хорвата до закрытия трансферного окна (1 марта).
Также говорится, что вероятный переход может быть связан с тем, что лидер столичного украинского клуба Виктор Цыганков заинтересовал "волков".
Игрок пока сомневается, стоит ли продолжать карьеру в УПЛ.
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Чорич выступает на позиции центрального хавбека и прошлым летом перебрался в римский клуб по 6 млн евро из загребского "Динамо".
В этом сезоне хорват сыграл только 3 матча.
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