"Динамо" собирается подписать игрока "Ромы"

Чорич может продолжить карьеру в "Динамо". Фото: Betnews365

Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении полузащитника итальянской "Ромы" Анте Чорича.

Футболист может продолжить карьеру в Украине, сообщает calciomercatoweb.it. По информации итальянского источника, киевский клуб попытается завершить трансфер 21-летнего хорвата до закрытия трансферного окна (1 марта).

Также говорится, что вероятный переход может быть связан с тем, что лидер столичного украинского клуба Виктор Цыганков заинтересовал "волков".

Игрок пока сомневается, стоит ли продолжать карьеру в УПЛ.

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Чорич выступает на позиции центрального хавбека и прошлым летом перебрался в римский клуб по 6 млн евро из загребского "Динамо".

В этом сезоне хорват сыграл только 3 матча.