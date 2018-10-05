"Динамо" снова разочаровывает в Европе, не удержав победу над "Яблонцем"

В аэропорту и самолете футболисты и тренеры киевского "Динамо" были максимально сконцентрированы. Было видно, что результат матча в Чехии для них очень важен. После стартовой ничьей в матче против "Астаны" динамовцам нужно набирать очки по максимуму, чтобы претендовать на первое место в группе.

"Яблонец" играет в одноименном 50-тысячном городке на северо-востоке Чехии. Поэтому из аэропорта Праги команда должна была преодолеть еще 125 км до места своего базирования города Либерец. Это всего лишь в 12 км от Яблонце. Либерец - большой комфортный город. Конечно, фактор дополнительных переездов имел отрицательную роль.

Так выглядит стадион "Яблонца"

Город Яблонец находится у границы с Польшей и Германией. Городок промышленное. Считается столицей чешской бижутерии. Ранее сильно была развита стекольная промышленность, но со временем она начала терять свои позиции. Поэтому предприятия перепрофилировались на производство запчастей к автомобилям "Шкода".

Учитывая тот факт, что город индустриальное, много украинских заробитчан ищет здесь лучшей доли. В отеле, где жили журналисты, горничные были из Ровенской области. Говорят, что в Чехии получают заработную плану эквивалента 30 тыс. грн, часть заработка уходит на аренду жилья. Местные пытаются трудоустроиться в соседней Германии, в которой всего лишь 23 км. Там уровень зарплат значительно больше.

Так выглядит стадион "Яблонца"

Специфика города в том, что оно находится в горной местности. Днем солнышко пригревает, а вот вечером и утром довольно холодно и влажно. Поэтому поле были вязким. Показывать комбинационный, быстрый футбол, индивидуальное мастерство на таком поле трудно. Стадион хоть маленький, но довольно комфортный. 3 крытых трибуны без беговых дорожек.

Для местных болельщиков Лига Европы и приезд такой именитой команды, как "Динамо", большим событием не стал. Даже несмотря на то, что в маленький городок пришли еврокубки и приехала знаменитая команда. Стадион на 6 тыс. зрителей так и не заполнился полностью. Все-таки в Чехии больше популярен хоккей. В Либереце существует хоккейный клуб "Белые тигры"

В то же время "Динамо" имело свою поддержку. Активно команду поддерживали ультрас. Работники из Чехии и соседней Польше пришли поддержать "Динамо". Фан-сектор "Динамо" перекрикивал местных болельщиков. На трибунах хватало болельщиков с динамовской символикой или флагами Украины.

"Яблонец" по своему стилю отличается от "Славии", с которой "Динамо" не так давно играло в квалификации Лиги Чемпионов, или сборной Чехии, которая играла в Лиги нации против сборной Украины. Тренер "Ябленця" Петер Совет исповедует НЕ силовой футбол с большим количеством навесных и длинных передач, а скорее игру от обороны, командную скорость. Самым опасным игроком является 23-х летний центральный полузащитник Михел Травник, который является мастером стандартных положений и острых передач. Команда очень не стабильна. Может обыграть лидеров "Славию" и "Виктория", но потери очки с середняками и аутсайдерами. В составе выступает 37 -Томаш Хюбшман, который много лет играл в Украину в составе "Шахтера". Этим летом также к команде присоединился кандидат в сборную Украины 23 Эдуард Соболь. Но пока он не стабильного места в составе.

Хацкевич перед матчем не выглядел уверенным

На передмадматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич сказал, что команда настроена на победу. Главным будет результат игры. К сожалению, из-за травмы в Чехию даже не прибыл один из лидеров "Динамо" словенец Беньямин Вербич. Пока сроки его восстановления не известны. Поэтому с первых минут должен выйти Артем Беседин, который до этого пропустил месяц из-за травмы. Понятно, что полный матч Артему сыграть было трудно.

Рассчитывать на зрелищную игру, не стоило. Очки были нужны обеим командам. "Яблоенц" - дебютант, которому еще не хватает опыта подобных матчей, а "Динамо" переживает сейчас не лучшие времена.

Стартовым составом Хацкевич не удивил. Вышли все основные игроки. Миколенко, который в прошлых матчах играл на левом фланге обороны, заменил более опытный хорват Иосиф Пиварич. Вместо Вербича с первых минут вышел Беседин.

"Динамо" создавало свои моменты благодаря прессинга. Центральные защитники и возрастной Хюбшман теряли мяч в простых ситуациях. Благодаря этому фактору динамовцы забили два быстрых гола на первых минутах воспользовавшись обрезками чехов в середине поля. Было видно не вооруженным глазом, что класс игроков украинской команды выше. Нужно было только воспользоваться своим преимуществом. Местами игроки "Яблонца" просто не знали, что им делать сбившись на чужды им длинные передачи. Вместо того чтобы продолжать активно играть динамике отдали инициативу сопернику. В плане атаки "Яблонец" ничего не показал. Просто, как в хоккее забрасывали мяч на чужую половину поля пытаясь выиграть борьбу у ворот Бойко, ожидая ошибку защитников, или заработать опасный штрафной для Михела Травники. Ошибок в исполнении Морозюка, Гармаша и Пиварича они дождались. Благодаря этому сравняли счет.

Яблонец сравнял счет, и даже имел шанс вырвать победу.

"Динамо", как и две недели назад в матче с "Астаной" рано поверили в свою победу. Вместо того чтобы снять все вопросы по ходу игры- дождались нервных последних минут, начали ошибаться в простых ситуациях не выдержали давления соперника. Некоторым футболистам не хватило свежести. При этом тренерский штаб провел только одну замену заменив травмированного Буяльского на Шепелева

Не лучше матч провел Николай Морозюк. Раз за разом он оставлял в защите на правом фланге Кендзеру одного против двух соперников. При этом в атаке сыграл пасивго. Вся острота шла через фланг Цыганкова. Отсутствие креативных игроков дает о себе знать. Не лучше матч снова провела средняя линия, которая дала сопернику слишком много свободы, проигрывала каблуки.

После матча Александр Хацкевич сказал, что соперник не так много создал моментов у ворот Бойко. Просто использовал ошибки динамовских футболистов. Не хватило свежести игроками. Выбора у атакующих игроков не так много.

В стартовых турах "Динамо" дважды сыграло вничью 2-2 с "Астаной" и "Яблонце" имея преимущество по ходу игры в счете. Вместо 6 очков получили только два. Теперь киевлян ждет спаренные матчи против французского "Ренна". Пока все команды теряют очки. Никто не смог оторваться. Ничего пока для "Динамо" не потеряно даже в борьбе за первое место в группе. Следующая победа может вернуть "Динамо" на проходные места в группе.

Репортаж создан при поддержке футбольного клуба "Динамо" Киев.

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