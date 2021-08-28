"Динамо" сегодня подпишет контракт из бразильцем

Игрок "Атлетико Паранаэнсе" Витиньо уже находится в Киеве и сегодня может подписать контракт из "Динамо". Французский "Бордо", который ранее претендовал на игрока, отказался от идеи его приобретения.
Из-за финансового фейр-плей "Бордо" не сможет оформить переход из "Атлетико Паранаэнсе" бразильского вингера Витиньо. В связи с этим, форвард окажется в киевском "Динамо" за € 6 млн. Об этом сообщает ge.globo.com.
Соглашение 22-летнего игрока с украинским клубом будет рассчитано на пять лет.
Официальное объявление трансфера теперь зависит только от медицинского осмотра, который бразилец пройдет 28 августа.
"Бордо" был готов заплатить € 10 миллионов.
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Ранее "Динамо" подписало беларуского форварда Илью Шкурина из московского ЦСКА, украинского форварда Владислава Кулача из "Ворсклы". К команде также присоединился нападающий Эрик Рамирес из словацкого "ДАК".
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