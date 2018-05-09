Динамо - Шахтер, первый тайм 0:0 (LIVE)

Финал Кубка Украины по футболу, Динамо - Шахтер, онлайн. Фото: Цензор

В финальном матче Кубка Украины по футболу встречаются "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк. Извечные соперники, то враги, в очередной раз встретятся в битве за трофей. Кто-то скажет, что Кубок Украины не такой уж и важный трофей. Что чемпионат выиграть гораздо труднее. Однако на кону прежде с все престиж команд.

Для Хацкевича это шанс хоть как-то спасти, провален сезон. Если "Динамо" проигрывает, то впервые за последние 5 лет завершит сезон без трофеев. Такое развитие событий может иметь значительное влияние на дальнейшую карьеру Хацкевича в "Динамо". Для "киевлян" это матч престижа и шанс доказать, что они в этом сезоне действительно сильнее "горняков". А проигранный чемпионат лишь признак нестабильности состава, а не слабости столичной команды.

Для Фонсеки этот матч, возможность доказать что поражение от "киевлян" в чемпионате лишь случайность. "Шахтер" в этом сезоне не то чтобы победить "Динамо", даже забить в их ворота не сумел (если не учитывать матч за Суперкубок). "Горняки" имеют мотивацию доказать, что предыдущие поражения лишь случайность. Принципиальности матча добавляет и то, что Паулу Фонсека еще ни разу не смог обыграть "киевлян" в официальных встречах.

До сегодняшнего дня, "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины провели между собой 13 матчей, из которых "киевляне" выиграли четыре, "горняки" - восемь, а еще один матч завершился победой Динамо в серии пенальти.

Если же брать общую статистику, то у обеих команд пока по 11 Кубков Украины. После сегодняшнего матча кто-то из грандов выйдет по этому показателю в лидеры.

Обслуживать сегодняшний матч:

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Сергей Беккер (Харьков)

"Киевляне" сыграют в синем комплекте формы, "Горняки" в оранжево-черной.

Составы команд:

Динамо: Бойко, - Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, - Шапаренко, Гармаш, Вербичи, Шепелев, Цыганков (к) - Беседин

Запасные: Рудько, Морозюк, Ротань, Шабанов, Цитаишвили, Алибеков, Мбокани

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, - Степаненко, Фред, Тайсон (к), Марлос, Патрик, - Феррейра

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Дентиньо, Коваленко, Нем, Кайоде

Задерживается немного начало матча. На "Днепр - Арене" проблемы с освещением.



Стартовый свисток!