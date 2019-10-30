"Динамо" – "Шахтер" (LIVE)

"Динамо" имеет отрицательный баланс в кубковых матчах с "Шахтером"

Добрый вечер!

Сегодня игрой "Динамо" - "Шахтер" завершаются матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Соперники, которые привыкли выяснять отношения в финале, два года подряд встречаются на ранних стадиях.

Последний раз команды играли осенью в четвертьфинале. Тогда в Харькове победили хозяева - дончане, правда лишь в серии пенальти - 1:1 (4:3)

В целом "Шахтер" ощутимое преимущество над "Динамо" в кубковых поединках - 15 матчей, 9 побед, 4 поражения и две ничьи.

Исходя из нынешнего состояния команд, вряд ли эту статистику "Динамо" улучшит сегодня. Однако все покажет игра.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

Коноплянка впервые выйдет против "Динамо" в футболке "Шахтера"