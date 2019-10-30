"Динамо" – "Шахтер" – 1:0 (Второй тайм)

Добрый вечер!
Сегодня игрой "Динамо" - "Шахтер" завершаются матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Соперники, которые привыкли выяснять отношения в финале, два года подряд встречаются на ранних стадиях.
Последний раз команды играли осенью в четвертьфинале. Тогда в Харькове победили хозяева - дончане, правда лишь в серии пенальти - 1:1 (4:3)
В целом "Шахтер" ощутимое преимущество над "Динамо" в кубковых поединках - 15 матчей, 9перемог, 4 поражения и две ничьи.
Исходя из нынешнего состояния команд, вряд ли эту статистику "Динамо" улучшит сегодня. Однако все покажет игра.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин
Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон
Коноплянка впервые выйдет против "Динамо" в футболке "Шахтера"
Зрителей немало на стадионе в такой холодный вечер. Из Турции прибыл посмотреть на игру бывшей команды Сергей Рыбалка.
Звучит гимн Украины.
Игра началась!
1 мин. падение Цыганкова после столкновения с Исмаили. Судья игнорирует. Затем удар Вербича и стойка спасает "Шахтер"! Вот это начало!
3 мин. Сидорчук бьет мимо ворот. "Динамо" начинает с прессинга и штурма. Буря и натиск от киевлян!
6 мин. Сердитый Каштру кричит на своих подопечных! Не нравится игра португальцу.
7 мин. Караваев пробил со средней расстояния. Пятову так не забьешь!
10 мин. Степаненко очень грубо сбил Вербича. Ну очень грубо! Только желтая карточка Тарасу.
За 10 минут 5 ударов по воротам от киевлян. У "Шахтера" - ни одного!
15 мин. Затяжная атака "Шахтера" дивидендов горнякам не принесла. Будем считать, что огрызнулись гости.
20 мин. Потихоньку сдуваются киевляне. Нет остроты от них.
21 мин. Тайсон и Марлос едва не вывели Коноплянку один на один с Бущаном! Отбились киевляне.
23 мин. Гол!!! Сидорчук бабахнул из-за пределов штрафной. Какой-то сухой лист вышел у Сергея! Пятов даже не шелохнулся - 1:0!
26 мин. Захромал Кривцов. Однако врачи дончан таки вернули Сергея на поле.
30 мин. Исмаили остро бил с 7 метров, но Кенджере удалось заблокировать удар бразильца.
31 мин. Коваленко сел на горчичник. Грубо сбил Шепелева.
32 мин. И тут же Попов грубо локтем врезал в лицо Исмаили. Кровь идет из губы левого защитника горняков.
35 мин. Дежа вю. Проход Исмаили блокирует в прыжке Кенджера.
38 мин. Пошла на встречных курсах игра. Атакой на атаку отвечают соперники.
40 мин. Попов низом в своем стиле отдал пас на Цыганкова, но Виктор бездарно потерял момент!
42 мин. Матвиенко съел Беседина и не заметил. один на один пробовал пробиться динамовец.
43 мин. Еще один острый прострел от Кенджеры, который некому было замыкать.
45 мин. Еще один голевой момент у киевлян. Прострел Миколенко с трех метров замыкал Вербич, но Пятов прочитал момент и забрал мяч.
45 мин. Огненная игра! Марлос бил пяткой с паса Тайсона, но точно в руки Бущану. .
Перерыв. Матч просто великолепен! Киевляне пока выглядят убедительнее. Интересно, откуда скорости взялись в "Динамо"?
Второй тайм начали команды.
Хочолава таки меняет Кривцова. Не таким надежным будет защита гостей.
48 мин. Несколько академично начинают соперники. А мы ждем продолжения зрелищной битвы, которая была в первом тайме.
50 мин. Прошла атака веером от "Динамо". Но заключительный удар значительно выше ворот.
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