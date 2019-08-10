"Динамо" – "Шахтер" (0:1) Первый тайм

"Динамо" победило "Шахтер" в матче за суперкубок

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.

Составы команд:

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.

Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.

В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.

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Игра началась!

Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.

4 мин. "Шахтер" больше с мячом.

7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.

9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.

11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.

15 минут сыграли команды. Пока очень осторожный футбол почти без моментов.

20 хв. ГОЛ !!! 0:1 Мораес! Соломон продрался по флангу и отдал на Мораес. Тот замкнул пяткой.

Гол на совести Миколенко. Дал пройти Соломону, а сэкономленную энергию потратил на споры с арбитром.

27 мин. Цыганков опасно прорвался по флангу, но отдать точно не сумел.

30 минут сыграно. В последние 10 минут "Динамо" пыталось перехватить инициативу, но пока попытки тщетны.

32 мин. Стойка!! Марлос простил киевлян.

"Шахтер" очень легко создает опасность у ворот "Динамо"

35 мин. Полное преимущество горняков.