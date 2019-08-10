"Динамо" – "Шахтер" (0:1) Первый тайм

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.
Составы команд:
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.
Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.
В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.
Хацкевич нервничает на скамейке. Последний матч?
Игра началась!
Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.
4 мин. "Шахтер" больше с мячом.
7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.
9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.
11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.
15 минут сыграли команды. Пока очень осторожный футбол почти без моментов.
20 хв. ГОЛ !!! 0:1 Мораес! Соломон продрался по флангу и отдал на Мораес. Тот замкнул пяткой.
Гол на совести Миколенко. Дал пройти Соломону, а сэкономленную энергию потратил на споры с арбитром.
27 мин. Цыганков опасно прорвался по флангу, но отдать точно не сумел.
30 минут сыграно. В последние 10 минут "Динамо" пыталось перехватить инициативу, но пока попытки тщетны.
32 мин. Стойка!! Марлос простил киевлян.
"Шахтер" очень легко создает опасность у ворот "Динамо"
35 мин. Полное преимущество горняков.
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