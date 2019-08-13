"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси

Николай Шапаренко забил один из мячей в ворота юношеской сборной Беларуси

Второй состав "Динамо" легко разобрался с соперником в товарищеском матче.

Динамовцы в контрольном матче разгромило сборную Беларуси Ю-19 со счетом 5:0.

В составе киевлян в этом спарринге на поле вышли игроки молодежных команд и несколько футболистов основы бело-синих. В частности, по голу в этой игре забили представители первой команды "Динамо" — полузащитники Георгий Цитаишвили, Сидиклей и Николай Шапаренко. Также в игре принял участие летний новичок команды Мохаммед Кадири.

Кроме них, за киевлян отличились забитыми мячами Денис Янаков и Евгений Исаенко.

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Сегодня, в 20:30, Динамо и Брюгге сыграют в Киеве ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый поединок в Бельгии завершился минимальным поражением команды Александра Хацкевича 0:1.