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среда, 06 ноября 2019 18:54

"Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов

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&quot;Динамо&quot; разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов
Георгий Цитаишвили записал на свой счет дубль

Киевское "Динамо" в рамках Юношеской Лиги чемпионов уверенно победило греческий ПАОК.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры на стадионе "Динамо".

Игра была осторожной. Команды играли во втором круге Юношеской Лиги чемпионов. Эта сетка состоит в из матчей на вылет по сумме двух матчей. Поэтому каждая ошибка можно быть фатальной. Поэтому обе команды сыграли крайне осторожно не рискуя лишний раз. Более провоцируя соперника на ошибки.

Игорь Костюк переиграл своего визави в тренерской дуэли. Киевляне очень грамотно построили игру. Не кинулись с первых минут на ворота соперника. Избрали тактику выжидания и пытались давить на слабые стороны соперника заработав два пенальти. Юношеская команда "Динамо" сыграла очень неудобно для греков. Динамовцы заставили ПАОК пробовать атаковать позиционно. Атаки греков захлебывались в середине поля, но киевлян получали такой нужен простор.

"Динамо" построило атаку через фланги. Цитаишвили и Шулянський полностью переиграли своих оппонентов. Раз за разом на флангах греков возникала "пожар". Гости просто не успевали за быстрыми и техническими вингерами "Динамо".

"Динамо" построили игру через фланги

Защита "Динамо" не дала ничего создать гостям. За весь матч ПАОК так ничего серьезного не создал у ворот Руслан Нещерета. Все атаки останавливались далеко до штрафной хозяев. Только в последние 10 минут игры греки приблизились к воротам "Динамо". Здесь в первую очередь стоит похвалить не только защитников, но и середину поля "Динамо", которая полностью контролировала игру.

"Динамо" имело шанс решать все вопросы прохода в следующий раунд. Противостояние состоится из двух матчей. Счет дома 3: 0 - хорошая заявка на дальнейшее проход, но "Динамо" имело возможности забить больше мячей в вратарь соперника и превратить матч-ответ в формальность.

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Ответный матч состоится 22 ноября в Салониках. Начало игры - в 17 часов.

Автор: Сергей Тищенко
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