"Динамо" разгромило "Брюгге"

Киевский матч против "Брюгге" стал дебютом для бывшего вратаря "Спартака" Александра Филимонова в футболке "Динамо"

Динамо" с "Брюгге", которые сегодня столкнутся в квалификации Лиги чемпионов, не играли в официальных матачх. Впервые командировку встретились в Киеве 1 августа 2001 года в товарищеской игре на стадионе "Динамо".

Это был знаковый матч для "Динамо". В составе киевлян дебютировал российский голкипер Александр Филимонов. Российский вратарь был призван заменить травмированного Александра Шовковского.

На дебют Филимонова пришли посмотреть около 7-ми тысяч фанатов. "Динамо" разбило соперника со счетом 3: 0, при этом киевляне потеряли еще несколько хороших моментов отличиться.

Состав "Динамо" в первом тайме: Филимонов - Боднар, Ващук, Федоров, Несмачный - Гавранчич - Белькевич, Мороз, Серебренников - Идахор, Венглинский

Второй тайм: Рева - Дмитрулин, Головко, Ващук, Несмачный - Хацкевич - Гиоане, Чернат, Пеев - Шацких, Мелащенко

Голы: Серебренников (13), Венглинский (45), Мелащенко (66).

Кроме того, зимой 2002 динамовцы сыграли контрольный поединок на сборах против "Брюгге" - 1: 1.

Состав "Динамо" в спарринге: Рева (Шовковский, 46), Ващук, Головко, Несмачний- Кардаш, Гусин, Лисицкий, Белькевич, Серебренников- Венглинский (Чернат, 46), Шацких (Идахор, 46).

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Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится сегодня, 6 августа. Старт - в 21:30 по киевскому времени. Онлайн проведёт наш сайт.