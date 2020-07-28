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вторник, 28 июля 2020 11:51

"Динамо" рассекретило переписку Луческу с Суркисом

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&quot;Динамо&quot; рассекретило переписку Луческу с Суркисом
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" опубликовало переписку между президентом клуба Игорем Суркисом и тренером команды Мирчей Луческу.

Еще 25 июля Луческу написал письмо в адрес Суркиса акцентировав внимание на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семье Суркисов.

Владелец "Динамо" ответил поддержкой главного тренера. В тот же день Луческу письменно заверил Суркиса в том, что он готов работать в клубе, говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

***

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой "Динамо" Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, поддержки которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Мой приход в "Динамо" Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, поскольку деньги - это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что ходили слухи о неслыханном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

М. Луческу

***

Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и очень мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба. Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки "Динамо" будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореплаватель", как Мирча Луческу.

С уважением, Игорь Суркис

***

Уважаемый господин Президент!

С глубоким уважением отношусь к Вашей стойкости в развитии ФК "Динамо". Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда есть поддержка таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семьи киевского клуба.

Уверен, что вместе с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначения и последующей работы клуба под моим руководством. До встречи в г.. Киеве во вторник.

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27 июля румынские СМИ сообщили об отставке Мирчи Луческу с поста наставника Динамо. Тренер вроде принял такое решение из-враждебное отношение киевских ультрас.

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28
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