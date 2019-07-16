"Динамо" пыталось подписать игрока африканской топ-сборной

Опа Нгеттом вирішив "Динамо"

Киевское "Динамо" могло бесплатно подписать футболиста "Метца".

Украинский клуб интересовался вингером французского "Метца" Опа Нгеттом, контракт которого истекал летом этого года, сообщает "lequipe.fr."

Сенегальский футболист получил предложения от "Динамо", "Брюгге" и "Нанта", однако решил все же продолжить контракт со своим бывшим клубом.

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В прошлом сезоне Нгетт провел за "Метц" 36 поединков во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также в активе вингера 7 игр в футболке сборной