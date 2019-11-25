"Динамо" просматривает форварда сборной Бельгии

Ибрагимом Каргбо регулярно получает вызовы в юношескую сборную Бельгии. Фото: ФК "Кристел Пэлэс"

Киевское "Динамо" может усилить атакующую звено 19-летним бельгийским нападающим Ибрагимом Каргбо.

Универсальный форвард находится на просмотре в киевском клубе, информирует "Динамомания".

Два с половиной сезона высокий нападающий (190 см) провел в бельгийском "Руселаре", а летом его арендовал "Льерс", который выступает в третьей по силе лиге страны. Уроженец Сьерра Леоне воспитывался в академиях "Беерсхот", "Рединга" и "Кристал Пэлас". Каргбо может сыграть на любом фланге в атаке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" легко победило "Мариуполь" в принципиальном матче

Статистика потенциального новичка "Динамо" - ни одного гола в 14 матчах за "Руселаре", и 2 забитых мяча за "Льерс". Также Каргбо регулярно получает вызовы в сборную Бельгии Ю-19.