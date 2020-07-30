"Динамо" просматривает 19-летнего защитника

Марио Младеновски может стать первым новичком Мирчи Луческу в "Динамо", Фото: footballcritic.com

Защитник сборной Северной Македонии 19-летний Марио Младеновски приехал на просмотр в киевское "Динамо".

Футболист принял участие в товарищеском матче молодежной команды против "Колоса", сообщает "Динамомания".

Младеновски является воспитанником "Металлурга" из Скопье, а с лета прошлого года он выступал за "Вардар". Игрок недавно покинул клуб из-за невыплаты зарплаты.

Интересы футболиста представляет бывший игрок "Динамо" Горан Попов. Именно он рекомендовал просмотреть игрока киевскому клубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" потеряло лидера из-за травмы

В активе Марио Младеновски 1 матч за сборную Северной Македонии в ноябре прошлого года в квалификации Евро-2020 против Австрии.