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четверг, 30 июля 2020 10:35

"Динамо" просматривает 19-летнего защитника

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&quot;Динамо&quot; просматривает 19-летнего защитника
Марио Младеновски может стать первым новичком Мирчи Луческу в "Динамо", Фото: footballcritic.com

Защитник сборной Северной Македонии 19-летний Марио Младеновски приехал на просмотр в киевское "Динамо".

Футболист принял участие в товарищеском матче молодежной команды против "Колоса", сообщает "Динамомания".

Младеновски является воспитанником "Металлурга" из Скопье, а с лета прошлого года он выступал за "Вардар". Игрок недавно покинул клуб из-за невыплаты зарплаты.

Интересы футболиста представляет бывший игрок "Динамо" Горан Попов. Именно он рекомендовал просмотреть игрока киевскому клубу.

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В активе Марио Младеновски 1 матч за сборную Северной Македонии в ноябре прошлого года в квалификации Евро-2020 против Австрии.

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