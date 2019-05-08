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четверг, 09 мая 2019 14:00

"Динамо" просматривает 17-летнего хавбека из России

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&quot;Динамо&quot; просматривает 17-летнего хавбека из России
Гусейн Джафаров проходит просмотр в киевском "Динамо".

Юный полузащитник Гусейн Джафаров проходит просмотр в киевском "Динамо".

На смотрины в в столичный клуб прибыл 17-летний полузащитник Гусейн Джафаров, сообщает "Динамомания".

Юный игрок ранее проходил тестирование в казанском "Рубине". Парень тренировался с первой командой Курбана Бердыева, а также играл за нее в нескольких товарищеских матчах. К этому Джафаров выступал только на любительском уровне в Санкт-Петербурге, а также играл в пляжный футбол.

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В Джафарова есть двойное гражданство - России и Азербайджана.

https://football24.ua
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