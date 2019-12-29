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воскресенье, 29 декабря 2019 16:11

"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии

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&quot;Динамо&quot; проигрывает &quot;Селтику&quot; борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
Андраж Шпорар кроме "Динамо" может перейти в "Селтик"

"Динамо" заинтересовано в трансфере форварда братиславского "Слована" Андража Шпорара. Киевляне предлагают за него 3,5 млн фунтов (около 4 млн евро). Главный тренер команды Алексей Михайличенко определил этот трансфер как приоритетный.

В переходе Шпорара также заинтересован "Селтик", шотландский клуб предлагает за форварда около 6 млн евро. Об этом сообщает "Трибуна".

25-летний нападающий присоединился к "Словану" в сезоне 2017/2018. До этого выступал за "Олимпию", швейцарский "Базель" и немецкую "Арминию".

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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В этом сезоне чемпионата провел 11 матчей, забил 12 голов. Он лидер гонки бомбардиров чемпионата Словакии.

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