"Динамо" проиграло апелляцию в деле расистского скандала в матче с "Шахтером" - СМИ

Тайсон покинул поле ОСК "Металлист" со слезами на лице. Фото: с отрытых источников

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонена.

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей и штрафом 500 тыс. грн оставлено в силе, сообщает SportArena.

Теоретически матч против "Ворсклы" "динамовцы" должны сыграть без зрителей. Но в "Динамо" есть возможность обжаловать решение в CAS.

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В матче между "Шахтером" и "Динамо" игру пришлось прервать из-за будто бы расистские выкрики с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны, после чего покинул поле.