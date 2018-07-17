"Динамо" продаст защитника в российский клуб

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар может сменить место работы.
Киевский клуб готов продать футболиста в питерский "Зенит" за €8 млн.
Об этом сообщает Nemzeti Sport.
Также сообщается, что клубы очень близки к соглашению, а сам футболист воздерживается от комментариев.
28-летний футболист сборной Венгрии имеет контракт с "Динамо" до окончания сезона-2019/2020.
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Тамаш Кадар перебрался в украинский клуб из польской "Легии".
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