"Динамо" продаст защитника в российский клуб

Кадар собирается продолжить карьеру в другом клубе. Фото: ФК "Динамо"

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар может сменить место работы.

Киевский клуб готов продать футболиста в питерский "Зенит" за €8 млн.

Об этом сообщает Nemzeti Sport.

Также сообщается, что клубы очень близки к соглашению, а сам футболист воздерживается от комментариев.

28-летний футболист сборной Венгрии имеет контракт с "Динамо" до окончания сезона-2019/2020.

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Тамаш Кадар перебрался в украинский клуб из польской "Легии".