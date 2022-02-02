"Динамо" продало защитника в европейский клуб

Артем Шабанов выступал за "Динамо" четыре года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" продало защитника 29-летнего Артема Шабанова в венгерский клуб "Фехервар".

Украинский защитник подписал контракт с новой командой на два с половиной года, сообщает "Футбум".

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Официальная презентация состоится 2 февраля. Сумма компенсации за игрока остается неизвестной.

Ранее "Динамо" отдало Богдана Леднева "Фехервару" в аренду с правом выкупа.

В венгерском клубе также выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

В этом сезоне Артем Шабанов провел восемь матчей и забил один гол. В чемпионате Венгрии команда украинца занимает четвертое место и отстает от лидера "Ференцвароша" на десять очков. Артем Шабанов перешел в "Динамо" в начале 2018 года. С приходом Мирчи Луческу он лишился места в составе команды.