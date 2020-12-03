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четверг, 03 декабря 2020 10:26

"Динамо" приехало в Турин потусить – украинская пресса о разгроме киевлян

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&quot;Динамо&quot; приехало в Турин потусить – украинская пресса о разгроме киевлян
В одном из эпизодов Роналду попал в перекладину. Фото Рейтер

Украинская пресса уныло комментирует очередное поражение "Динамо" в матче с "Ювентусом".

"К сожалению, матчи нынешнего "Динамо" против грандов показали, команде пока не удается найти баланс и гармонично распределить силы на все игровое время – пишет dynamo.kiev.ua. – Выкладываясь на полную катушку в первом тайме, динамовцы еле ползали во втором. Исключение составляет игра в Барселоне, когда второй тайм был проведен не хуже первого. Этой команде, конечно, тяжело тягаться с топами. Из способных обыграть один в один только Цыганков и Шапаренко. Именно от них и исходит главная опасность. Плюс к этому — отсутствие нападающего, плюс к этому — травма Буяльского, которого очень не хватало в Турине.

Могла ли игра против "Ювентуса" закончиться по-другому? Наверное, могла в части реализации своих моментов киевлянами. Что же касается пропущенных мячей, увы нет. "Ювентус" наиграл именно на столько забитых голов.

Из способных обыграть один в один только Цыганков и Шапаренко. Именно от них и исходит главная опасность

"Удивительная ситуация возникла вокруг выступления "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов – смакует zbirna.com – Киевляне имеют отличные шансы занять третье место в своей компании и продолжить выступление в еврокубках, но при этом они рискуют показать один из худших результатов в своей истории по числу набранных очков в группе ЛЧ. По количеству пропущенных мячей это уже один из троих худших сезонов (можно вляпаться в историю и с забитыми мячами), а без побед бело-синие заканчивали групповой этап только два раза. Так что в матче с "Ференцварошем" нужна победа, хотя и она вряд ли спасет от попадания в Топ-5 абсолютно худших Лиг чемпионов для "Динамо".

К сожалению, такой результат и ожидался, - "Футбум" цитирует Йожефа Сабо. – Если в первом тайме "Динамо" сыграло более-менее нормально, и даже на равных действовало с хозяевами поля, уверенно контролируя мяч, то после перерыва непонятно что с киевлянами произошло. Сложилось впечатление, что динамовцы во втором тайме проявили излишнее уважение к именитому сопернику, испугавшись своей же смелости в первой половине игры. Был резкий контраст с первым таймом. После третьего пропущенного мяча, киевляне стали действовать уже раскрепощенно, не особо заботясь об обороне, да и "Ювентус", сделавший несколько замен, с 66-й минуты фактически играл в свое удовольствие".

А вот "Футбол-24" не оставил от киевлян камня на камне. Особенно досталось Виталию Миколенко

Женщина-судья впервые обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов. Это историческое событие не обошлось без казусов. Проверка VAR в моментах с возможным пенальти против Вербича и потенциальным офсайдом во втором взятии ворот была или отсутствующей, или очень быстрой как для таких сложных эпизодов. С другой стороны Кенджера также клал руки на спину Морате. Так, не столь долго и очевидно, без приема удушения, но формальным поводом назначить. Но слушайте, это точно что-то изменило? Когда "Юве" включался, начинал душить прессингом и быстрыми контрами, становилось просто страшно.

Случались эпизоды, когда Киев заставлял соперника страдать, но их было несравненно меньше. Команда Луческу не показала того особенного качества игры, чтобы требовать что-то в судейства. И это такая коварная ловушка, в которую мы так часто ловимся, что уже не замечаем. Если что-то не так, украинцы не ищут причин в себе, не хотят найти пути исправления или признать ошибки, а начинают сразу тыкать на УЕФА, предвзятых судей, отношение Запада - на любую хорошо расписанную причину.

Слушайте, уважение и тот пиетет, с которым рефери обслуживающих домашние матчи грандов, еще надо заслужить. Наработало "Динамо" на это в туринском матче? Абсолютно нет. Если в украинцев 2-3 момента вспышки качества за игру, то соперник в разы острее, креативнее и без офсайдов или пенальти. Может, разгрома избежали бы, но проблема этих футболистов точно не в женщине-рефери, которой помогали мужчины в VAR-комнатах и ​​на линиях. То, что видела она, судила без предубеждения и без истерии.

Когда Миколенко менялся с Кьезой футболками в перерыве, было некоторое недоумение, непонимание и двусмысленность ситуации, но второй тайм расставил все по местам

Когда Миколенко менялся с Кьезой футболками в перерыве, было некоторое недоумение, непонимание и двусмысленность ситуации, но второй тайм расставил все по местам. Эта команда талантов, воскресших героев и переоцененных исполнителей приехала не результат приобретать или себя показать, а потусить. Выцепить статусные сувениры, обменяться словами из суперзвездами, которых нечасто найдешь на украинском полях, насладиться атмосферой, которую их клуб потерял ранее на годы. С одной стороны ничего страшного в поражении или антураже игры, напоминающий спарринг "Динамо" на зимних сборах против команд из Норвегии или Словении, где класс отличается до неприличия.

С другой - это Лига чемпионов, и здесь ждешь от команды иного отношения. Миколенко проиграл Кьезе первые 2 гола, даже не приблизился к рывку Федерико в третьем. Виталий не сможет вырасти в защитника хотя бы середняка топ-чемпионата, если не будет играть каждую неделю против лучших. На атаку снова супер, вопросов нет. В обороне медленно как в ногах, так и мозгах".

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Решающий матч "Динамо" сыграет во вторник, 8 декабря, дома против венгерского "Ференцвароша". Победа или ничья со счетом - 0:0 или 1:1 выводит киевлян в Лигу Европы.

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