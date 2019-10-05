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суббота, 05 октября 2019 09:09

"Динамо" предлагает болельщикам скидку на игру с "Шахтером"

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&quot;Динамо&quot; предлагает болельщикам скидку на игру с &quot;Шахтером&quot;
"Александрия" соперник "Динамо" в борьбе за второе место

В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" встретится с донецким "Шахтером". Билеты на этот матч поступят в продажу 5 октября.

Приятная новость для преданных болельщиков "Динамо", которые поддерживают команду в каждом матче на "Олимпийском". При покупке билетов на матчи 11-го и 12-го туров Favbet Лиги "Динамо" - "Александрия" и "Динамо" - "Карпаты", вы получаете скидку 20% на билет на игру "Динамо" - "Шахтер".

Напомним даты этих матчей:

Воскресенье, 20 октября. Начало - 17:00. Динамо - Александрия (11 тур)

Воскресенье, 27 октября. Начало - 17:00. Динамо - Карпаты (12 тур)

Среда, 30 октября. Начало - 19:30. Динамо - Шахтер (1/8 финала Кубка Украины)

Билеты можно приобрести в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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Дата
05
октября

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