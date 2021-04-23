"Динамо" потеряло вратаря на длительный срок

Запасной вратарь "Динамо" 19-летний Руслан Нещерет выбыл на длительный срок.

Нещерет отправился в Мюнхен, где ему сделают операцию на плече сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Ориентировочный срок восстановления футболиста - три месяца. Более точные сроки возвращения в команду станут известны уже после операции.

В текущем сезоне вратарь провел четыре игры за "бело-синих" во всех турнирах. В том числе защищал киевлян в матче на "Ноу Камп" против "Барселоны, где стал одним из героев матча, и в игре первого круга против" Шахтера ".

Руслан Нещерет считается одним из самых талантов академии "Динамо". Сейчас он только третий вратарь в команде Мирчи Луческу после Георгия Бущана и Дениса Бойко.

25 апреля "Динамо" сыграет против "Ингула" в матче чемпионата Украины. В случае победы динамовцы досрочно выиграют чемпионский титул.